Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek- Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinfluss, Urkundenfälschung

Am Dienstag, 26. Januar 2021, gegen 15.00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 18-jährigen PKW-Fahrer, welcher in Großenkneten wohnhaft ist, in der Lange Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der PKW nicht mehr zugelassen war. Da an dem PKW amtliche Kennzeichen angebracht waren, besteht der Verdacht, dass diese zur Täuschung über eine Zulassung angebracht wurden. Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass der 18-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ferner bestand der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechend durchgeführter Vortest verlief positiv. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe, die Sicherstellung der Kennzeichen sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Emstek- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 26. Januar 2021, gegen 14.10 Uhr, wurde ein 42-jähriger PKW-Fahrer, der in Kettenkamp wohnhaft ist, in der Wilhelm-Bunsen-Straße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 42-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zum Führen des PKW war. Es wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Cloppenburg- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 26. Januar 2021, gegen 17.10 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 59-jährigen PKW-Fahrer aus Cloppenburg in der Memmertstraße. Im Rahmen der Kontrolle händigte der Fahrer den Beamten einen italienischen Führerschein aus. Bei einer genaueren Überprüfung ergab sich bei den Beamten der Verdacht, dass es sich hierbei um eine Fälschung handeln könnte. Daher wurde der Führerschein sichergestellt und Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Cloppenburg- Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 26. Januar 2021, gegen 23.05 Uhr, beabsichtigten Polizeibeamte einen PKW in der Löninger Straße zu kontrollieren. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten im PKW zwei Personen im Alter von 20 und 24 Jahren fest, die scheinbar einen Fahrerwechsel vorgenommen hatten. Der 24-Jährige, der zuvor als Fahrer wahrgenommen wurde, saß auf der Rückbank. Die 20-Jährige, die zuvor auf dem Beifahrersitz sitzend gesehen wurde, saß nun auf dem Fahrersitz. Eine Überprüfung ergab, dass der 24-Jährige, der in Friesoythe wohnhaft ist, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem bestand der Verdacht, dass der 24-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Es wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lastrup- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 26. Januar 2021, gegen 11.20 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Bunner Straße und Kleine Heide zu einem Verkehrsunfall. Eine 60-jährige PKW-Fahrerin aus Lindern (Oldenburg) beabsichtigte von der Bunner Straße nach links auf die Straße Kleine Heide abzubiegen. Beim Abbiegen übersah sie einen entgegenkommenden Suzuki Jimny eines 64-jährigen Fahrers aus Lastrup, der auf der Bunner Straße in Richtung Hamstrup fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß. Das Fahrzeug des 64-Jährigen wurde durch den Aufprall nach rechts von der Straße geschleudert und kam dort auf einem Grundstück zum Stehen. Der 64-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abschleppt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 15000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, POKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell