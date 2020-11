Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Baucontainer beschädigt - wer hat etwas beobachtet?

Mannheim-KäfertalMannheim-Käfertal (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag im Stadtteil "Im Rott" einen Baucontainer. Unbekannte Täter rissen an dem Baucontainer, der auf einer Baustelle im Ida-Dehmel-Ring aufgestellt war, beide Fenster komplett aus der Verankerung und richteten hierdurch Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro an.

Zeugen, die Tat beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

