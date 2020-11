Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Friedrichsfeld: Autoreifen abmontiert und gestohlen - Zeugen gesucht

Mannheim-FriedrichsfeldMannheim-Friedrichsfeld (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Sonntagabend im Stadtteil Friedrichsfeld an einem abgestellten Fahrzeug alle vier Räder. Die Täter montierten gegen 23.30 Uhr an einem Elektro-Fahrzeug der Marke Tesla, das vor einem Autohaus im Saarburger Ring abgestellt war, alle vier Kompletträder im Wert von 3.500 Euro ab.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell