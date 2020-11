Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Industriehafen: Einbruch in Industriebetrieb - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-IndustriehafenMannheim-Industriehafen (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Freitag, 13.11.2020 und Montag, 16.11.2020 in einen Industriebetrieb auf der Friesenheimer Insel ein. Die Einbrecher brachen das Tor des Anwesens in der Scheidhorststraße auf und gelangten so auf das Betriebsgelände. Hier brachen sie die Tür eines Baucontainers auf. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde aus dem Baucontainer nichts entwendet, jedoch ließen die Täter vom Gelände ein Edelstahlgestell mit Stahlrohren mitgehen. Der entstandene Schaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

