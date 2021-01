Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe/Augustendorf- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 26. Januar 2021, gegen 06.55 Uhr, kam es in der Dwergter Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger PKW-Fahrer aus Friesoythe kam witterungsbedingt nach links von der Straße ab und prallte mit dem PKW gegen einen Baum. Der 46-Jährige wurde leicht verletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 6300 Euro geschätzt.

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht/ Zeugen gesucht

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es zwischen Sonntag, 24. Januar 2021, 20.00 Uhr, und Dienstag, 26. Januar 2021, 10.00 Uhr, in der Straße Am Bahnhof auf dem Parkplatz eines Discounters zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten blauen VW Golf, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Aufgrund der Spurenlage könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen LKW gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, POKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell