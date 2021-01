Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lohne- Kennzeichendiebstahl

Am Montag, 25. Januar 2021, zwischen 12.00 Uhr und 19.30 Uhr, kam es in der Erlenstraße zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das hintere Kennzeichen VEC-S 551 von einem schwarzen VW Polo. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Visbek- Diebstahl eines Pedelecs

Am Montag, 25. Januar 2021, zwischen 06.45 Uhr und 16.00 Uhr, kam es in der Straße Corveyweg zu einem Diebstahl aus einer Garage. Ein unbekannter Täter entwendete ein verschlossen abgestelltes Pedelec des Herstellers Flyer, T8 RH Nexus in der Farbe silbern aus der Garage und flüchtete in unbekannte Richtung. An dem Pedelec waren an beiden Seiten Packtaschen angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel. 04445-950470) entgegen.

