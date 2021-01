Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Verkehrsunfall in Schledehausen - 19-Jähriger schwer verletzt

Bissendorf (ots)

Ein 19-Jähriger befuhr am Sonntagabend mit einem Mazda die Schledehausener Straße von Jeggen in Richtung Schledehausen. Als gegen 19.35 Uhr ein Tier die Straße überquerte, wich er nach links aus und lenkte anschließend wieder nach rechts, da ihm ein Auto entgegenkam. Dabei verlor der 19-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam in einem Graben, auf dem Dach liegend, zum Stillstand. Eine Autofahrerin wurde auf den Verkehrsunfall aufmerksam und verständigte den Rettungsdienst und die Polizei. Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Mazda, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand, wurde abgeschleppt. Im Rahmen der Unfallaufnahme räumte der junge Mann ein, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Aufgrund dessen wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des 19-Jährigen.

