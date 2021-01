Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle-Westendorf: Unbekannte zündeten Unrat an

Melle (ots)

Die Feuerwehren aus Riemsloh und Neuenkirchen mussten in der Nacht zu Montag in den Meller Ortsteil Westendorf ausrücken, da Unbekannte an einem Wald-/Feldweg an der Westendorfer Straße einen Haufen Unrat angezündet hatten. Ein Anwohner der Eschstraße hatte gegen 23 Uhr einen Feuerschein bemerkt und den Notruf gewählt. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei fanden dann im erweiteren Bereich der Partydiele Westendorf einen brennenden, größeren Haufen mit Strauch-und Schnittgut, der mit Resten von Holzpaletten und Teilen eines Bettgestells durchsetzt war. Das Feuer war schnell gelöscht, die Polizei sucht nun nach dem Verursacher und bittet unter 05422-920600 um Hinweise in der Sache.

