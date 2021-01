Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: PKW prallt gegen Mauer

Am Sonntagabend gegen 19:35 Uhr befuhr eine 29-Jährige mit ihrem VW Polo die Einkornstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte. Aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehweg und prallte gegen eine Steinmauer. Hierbei wurde die Fahrerin leicht verletzt. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Schwäbisch Hall: Parkenden PKW gestreift

Am Sonntag um 10:15 Uhr befuhr ein 56-Jähriger mit seinem VW Passat eine lange Zufahrt zu Wohngebäuden in der Brunnenteichstraße. Hierbei touchierte er einen VW Touran, welcher am Fahrbahnrand geparkt war. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Gaildorf: Vorfahrt missachtet

Am Sonntag um 17.30 Uhr wollte eine 43-Jährige mit ihrem BMW von der Bundesstraße 298 nach links in Richtung Gschwend abbiegen. Hierbei übersah sei einen entgegenkommenden Audi eines 40-Jährigen und prallte mit diesem zusammen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Gaildorf: PKW beschädigt Gartenzaun und Hauswand

Am Samstag um 19:15 Uhr befuhr ein 45-Jähriger in Kleinaltdorf die Gaildorfer Straße in Richtung Gaildorf. Aus Unachtsamkeit des Fahrers kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Gartenzaun und eine Hausfassade. Es entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro.

Frankenhardt: PKW prallt gegen Mauer

Am Montag um 07:45 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Ford Focus die Gaildorfer Straße in Richtung Obersontheim. Im Bereich einer Linkskurve kam das Fahrzeug aufgrund Schneeglätte nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Satteldorf: zwei Unfälle in der Gröninger Hauptstraße

Am Montag um 06:45 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem VW Golf die Grönínger Hauptstraße in Richtung Ortsmitte. Aufgrund Schneeglätte rutschte der PKW auf einen am Straßenrand geparkten PKW BMW und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Wenige Minuten später befuhr ein 29-Jähriger mit seinem PKW Seat die Gröninger Hauptstraße. Im Bereich Gahmweg kam der PKW von der Fahrbahn ab und beschädigte einen dort geparkten PKW BMW sowie den VW Golf des 21-Jährigen, welcher zu diesem Zeitpunkt ebenfalls im Bereich des Grundstückes stand. Durch den Seat wurde anschließend auch noch eine Hauswand in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

