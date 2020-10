Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Morbach (ots)

Am Donnerstag, den 15. Oktober 2020, ereignete sich gegen 15:20 Uhr am Ortsausgang Rapperath in Richtung Morbach eine Verkehrsunfallflucht, bei dem ein Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Morbach beschädigt wurde. Der unbekannte Fahrer eines weißen LKW mit Anhänger, beladen mit 2 großen Containern, fuhr von Morbach in Richtung Rapperath. In der Rechtskurve, kurz vor dem Ortseingang Rapperath, kommt der LKW-Fahrer auf die Gegenfahrbahn, sodass das Fahrzeug der Feuerwehr nach rechts ausweichen musste. Dabei kollidierte es mit der dort am Fahrbahnrand befindlichen Schutzplanke. Am Fahrzeug der Feuerwehr sowie der Schutzplanke entstand Sachschaden, welcher sich auf einen unteren vierstelligen Betrag beläuft. Der weiße LKW entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Wer kann Hinweise zum flüchtigen LKW geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer 06533/93740 entgegen.

