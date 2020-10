POL-PDTR: Achtung Reifenstecher!

Polizeidirektion Trier

Am 15.10.2020 meldete sich ein Anwohner aus Aach bei der Polizeiinspektion Schweich und zeigte an, dass an seinem Auto zum vermehrten Mal ein Reifen mittels Schrauben aufgestochen wurde. Der PKW des Geschädigten war zur Tatzeit am Straßenrand vor seiner Wohnanschrift abgestellt. Die Polizei ermittelt nun aufgrund von Sachbeschädigung und Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Weitere Geschädigte oder potentielle Hinweisgeber werden gebeten sich bei Polizeiinspektion Schweich zu melden. Nun ruft die Polizei Anwohner der Ortsgemeinde Aach auf vor Fahrtantritt ihre Autoreifen zu überprüfen, um mögliche Gefahren durch Plattfüße für sich und weitere Verkehrsteilnehmer zu vermeiden.

