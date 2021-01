Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Einbrüche

Aalen (ots)

Weinstadt: Geräteschuppen aufgebrochen

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Freitagabend 18:00 Uhr und Samstagmorgen 08:00 Uhr Zutritt zu einem Geräteschuppen in der Schafgasse. Dabei beschädigte er die Türe des Schuppens und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Polizeiposten Hohenacker bittet unter der Telefonnummer 07151 82149 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Oppenweiler: Verkehrsunfall

Ein 43-jähriger BMW-Fahrer fuhr am Samstagnachmittag gegen 13:15 Uhr auf der B14 von Oppenweiler in Richtung Sulzbach. Dabei konnte er an einer Ampelanlage auf Höhe der Einmündung in die K1897 aufgrund der Wetterverhältnisse nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf einen vor ihm stehenden 21-jährigen Skoda-Fahrer auf. Ein hinter den beiden fahrender 53-jähriger Skoda-Fahrer konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auch auf die beiden auf. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25 000 Euro.

Schorndorf: Frontalzusammenstoß

Am Sonntagabend gegen 17:00 Uhr fuhr ein 19-jähriger Ford-Fahrer auf der L1151 von Thomashardt in Richtung Schlichten. In einer Rechtskurve kam der Ford-Fahrer auf schneebedeckter Fahrbahn trotz geringer Geschwindigkeit ins Rutschen. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 31-jähriger Skoda-Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte mit dem 19-Jährigen. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6500 Euro.

Althütte: Vorfahrt missachtet

Ein 27-jähriger Fahrer eines Pkw Honda befuhr am Sonntag gegen 16.20 Uhr die Lutzenberger Straße und bog in die Backnanger Straße ein. Dort missachtete er die Vorfahrt und stieß mit einem 32-jährigen Skoda-Fahrer zusammen. Der Unfallverursacher wurde dabei leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Pkw Honda wurde abgeschleppt.

Allmersbach im Tal: Auto im Straßengraben

Eine 20-jährige VW-Fahrerin fuhr am Sonntagabend gegen 19 Uhr auf der L 1120 zwischen Stöckenhof und Rettichkreisverkehr. Auf der schneebedeckten Straße verlor sie in einer Linkskurve die Kontrolle und landete im Straßengraben. Der Pkw wurde abgeschleppt und die Autofahrerin vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei ihr ergaben sich konkrete Anhaltspunkte einer Drogenbeeinflussung, weshalb von der Polizei eine Blutuntersuchung in Auftrag gegeben wurde.

Backnang: Glätteunfall

Über 1000 Euro Sachschaden verursachte am Sonntag gegen 20 Uhr eine 35-jährige Autofahrerin. Sie befuhr mit einem Pkw Ford den Größeweg, verlor beim Einbiegen in die Stresemannstraße die Kontrolle und rutschte auf ein Verkehrszeichen. Personen kamen dabei nicht zu Schaden.

Backnang: Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr bog im Industriegebiet Süd ein 23-jähriger Audi-Fahrer von der Straße Im Kuchengrund in die Straße Wanne ein. Hierbei sei er mit einem entgegengekommenen Autofahrer zusammengestoßen, welcher anschließend geflüchtet sei. Bei der Überprüfung im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich konkrete Anhaltspunkte darauf, dass der 23-Jährige unter Drogenbeeinflussung stand. Es wurde daraufhin eine Blutuntersuchung veranlasst. Am Pkw des 23-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4500 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Unfall dauern an. Unfallzeugen werden nun gebeten, sich mit der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

Kirchberg an der Murr: Verkehrsunfall

Auf der L 1114 zwischen Kirchberg und Aspach ereignete sich am Sonntag gegen 17 Uhr ein Unfall. Ein 39-jähriger Opel - Fahrer war auf der winterglatten Fahrbahn zu schnell gefahren und kam in einem Kurvenbereich ins Rutschen. Er verlor die Kontrolle und stieß mit einem entgegengekommenen Pkw Ford eines 39-jährigen Autofahrers zusammen. Verletzt wurde dabei niemand. Der Sachschaden an den Unfallautos wurde auf 9000 Euro bilanziert.

Fellbach: Gartenhütte aufgebrochen

Am Sonntagnachmittag wurde festgestellt, dass auf einem Gartengrundstück im Gewann Haldenbach eine Gartenhütte aufgebrochen wurde. Ob Gegenstände aus der Holzhütte entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Die Polizei Fellbach bittet nun zur Klärung des Vorfalls um Zeugenhinweise, die unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen werden.

