Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Einbruch in verlassenes Hotel

Bad Essen (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01.25 Uhr, wurde der Polizei Taschenlampenschein im geschlossenen Waldhotel an der Bergstraße gemeldet. Sofort eilten mehrere Funkstreifenwagen zum Einsatzort und konnten vor dem Hotel zwei Personen in einem Fahrzeug feststellen. Es handelte sich um einen 32-jährigen Mann und eine 23-jährige Frau aus Emsdetten. Die beiden Westfalen räumten der Polizei gegenüber ein, dass sie in das verlassene Hotel eingedrungen waren und es begangen hatten. Teile des Inventars hatte man als Diebesgut mitgenommen. Bei der Durchsuchung des Pkw wurden Betäubungsmittel, Aufbruchwerkzeug und eine schussbereite Schreckschusspistole gefunden. Um den Aufenthalt von weiteren Personen in dem Hotel ausschließen zu können, wurde das Gebäude noch in der Nacht von Diensthunden durchsucht. Es wurden keine weiteren Personen mehr angetroffen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0152/09399168 ; 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell