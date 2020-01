Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall auf der A 5 - Beifahrer verletzt

Bad Hersfeld (ots)

Ort: Gemarkung Ottrau, A5, Richtung Frankfurt, zwischen der Rastanlage Rimberg und der Anschlussstelle Alsfeld/Ost Zeit: Sonntag, den 26.01.2020, 14.20 Uhr Sachschaden: 20.500 EUR Personenschaden: 1 Person verletzt Sachverhalt: Ein 42-jähriger PKW-Fahrer aus Südhessen verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr zuerst in die Mittelleitplanke, dann überquerte er die Fahrbahn, fuhr in die Außenleitplanke und landete schließlich im Flutgraben. Sein Beifahrer wurde verletzt und kam ins Krankhaus Alsfeld. Verkehrsbehinderungen: Rechter Fahrstreifen am Unfallort zeitweise gesperrt. Ungefähr 4 Kilometer Rückstau. Sonstiges: Feuerwehr Alsfeld vor Ort, weil der Unfall irrtümlich mit eingeklemmter Person gemeldet wurde.

Gefertigt: Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, PHK Ralf Lang

