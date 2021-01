Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Einbruch und Sachbeschädigung

Bad Essen (ots)

In der Zeit von Freitag 19 Uhr bis Samstag 13 Uhr kam es in der Nikolaistraße zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt über ein Toilettenfenster und entwendeten hochwertige Spirituosen. Sachschaden und Diebesgut beziffern sich zusammen auf etwa 400 Euro.

Gegenüber der Gaststätte, in der Straße Auf dem Kampe, kam es am Freitag zwischen 22:30 und 23 Uhr zu einer Sachbeschädigung an der Türrahmenverglasung eines Wohngebäudes. Dort waren vier Jugendliche beobachtet worden.

Wer Hinweise zu dem Einbruch oder der Sachbeschädigung geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05471/9710 oder 05461/915300.

