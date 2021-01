Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Seitenscheibe an Pkw eingeschlagen - Täter flüchten ohne Beute

Bad Essen (ots)

Auf einem Parkplatz am Schloß Ippenburg geriet am Sonntagnachmittag ein blauer BMW ins Visier von Unbekannten. Der oder die Täter schlugen zwischen 14 und 15 Uhr die Fensterscheibe der Beifahrertür ein und durchwühlten das Innere des Pkw. Sie erlangten kein Diebesgut und flüchteten unerkannt. Die Polizei in Bohmte bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05471/9710 entgegengenommen.

