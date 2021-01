Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Weingarten - Pkw erfasst Pedelec-Fahrer beim Abbiegen

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich ein 83 Jahre alter Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen gegen 11:30 Uhr in Weingarten zu.

Ein 29-Jähriger bog mit seinem Pkw von der Königsberger Straße nach links in die Stettiner Straße ab. Beim Abbiegen fuhr er in der Kurve zu weit links und kollidierte mit dem in der Stettiner Straße auf die Königsberger Straße zufahrenden Pedelec-Fahrer. Trotz eines Bremsvorgangs kam das Vorderrad des Pedelecs unter den linken Vorderreifen des Pkws. Daraufhin kippte der Senior um. Zur weiteren Behandlung wurde er ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt 2.500 Euro.

