POL-FR: Rheinfelden - Zeugenaufruf - weißer Audi überholt über Sperrfläche und Fahrstreifen des Gegenverkehrs

LKR Lörrach - Stadt Rheinfelden

Am Freitag, den 23.04.2021 gegen 13:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Audi SUV mit Waldshuter Zulassung die B34 von der großen Ampelkreuzung bei der Fa. Aluminium in Richtung Bad Säckingen.

Zunächst benutzte der Audi den linken der beiden Fahrstreifen, um Fahrzeuge zu überholen. Am Ende seines Fahrstreifens reichte es ihm aufgrund eines Sattelzuges nicht mehr, ordnungsgemäß nach rechts zu wechseln. Er fuhr hierauf über eine vor einer Verkehrsinsel befindlichen Sperrfläche und anschließend an der Verkehrsinsel links vorbei über die Spur des Gegenverkehrs. Durch einen in der überholten Kolonne befindlichen Fahrzeugführer konnte das Geschehen beobachtet und der Polizei mitgeteilt werden. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Audi nicht mehr angetroffen werden.

Das Polizeirevier Rheinfelden bittet Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, welche durch das Fahrverhalten des weißen Audi geschädigt wurden, sich unter der Telefonnummer 07623 74040 zu melden.

