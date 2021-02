Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kupferkabel von Baustelle gestohlen - Wem ist der weiße Lieferwagen aufgefallen?

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben am späten Dienstagabend von einer Baustelle in der Eckstraße Kupferkabel gestohlen. Kurz vor 22 Uhr rollten die Täter die im Durchmesser etwa ein Meter große Kabeltrommel von der Baustelle weg, in Richtung Fischbachstraße. Ein Anwohner bemerkte die beiden dunkel gekleideten Diebe. Diese ließen die Kabeltrommel stehen und flüchteten. Kurze Zeit später fuhren die Männer mit einem Kleintransporter vor und luden die Kabeltrommel ein. Dann brauste der weiße Kastenwagen davon. Ob die Verdächtigen noch etwas Anderes von der Baustelle stahlen, steht aktuell nicht fest. Derzeit wird der Schaden auf mindestens 500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und bittet um Hinweise: Wo ist der weiße Lieferwagen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

