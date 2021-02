Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher scheitern an Zugangstür

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einbrecher haben versucht sich Zutritt in ein Yoga-Studio zu verschaffen. Am Montag wurde der Einbruchversuch entdeckt. Vermutlich irgendwann seit Anfang Februar machten sich die Diebe an der Tür des Studios in der Rummelstraße zu schaffen. Die Einbrecher scheiterten. Sie verursachten allerdings Sachschaden, den die Polizei auf mindestens 500 Euro schätzt. Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die zwischen 1. und 15. Februar Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell