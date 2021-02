Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wasserrohrbruch

Kaiserslautern (ots)

Ein geplatztes Ventil sorgte am Montag im Benzinoring für den Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Anwohner informierten am Abend die Einsatzkräfte, weil sie in einem ehemaligen Ladengeschäft Wasser rauschen hörten. Wasser lief aus dem Anwesen auf die Straße. Offensichtlich war es zum Rohrbruch gekommen. Die Vermutung sollte sich weitestgehend bestätigen: Ein Eckventil unterhalb eines Waschbeckens war geplatzt. Die Feuerwehr stellte den Zulauf ab. Ob durch das Wasser ein Gebäudeschaden entstand, ist aktuell nicht geklärt. Der Immobilienverwalter wurde über den Vorfall informiert. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell