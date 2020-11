Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl aus Kfz

An zwei Autos Scheiben eingeschlagen

KleveKleve (ots)

Am Samstag (31. Oktober 2020) schlugen Automarder tagsüber zweimal an der Straße Weyerstege zu. Sie zerstörten die Beifahrerscheibe eines schwarzen Audi PKW und stahlen eine Kosmetiktasche aus dem Wagen. Einen ebenfalls dort abgestellten Kia Rio gingen sie auf die gleiche Art und Weise an und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren eine Handtasche. Zeugenhinweise werden unter Telefon 02821 5040 erbeten. (cs)

