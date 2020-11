Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Vier PKW aufgebrochen

Lenkräder entwendet

GochGoch (ots)

Lenkräder und Multimediasysteme von Autos der Marke BMW waren in der Nacht zu Samstag (31.10.2020) Ziel von unbekannten Tätern. Insgesamt drei Fahrzeuge wurden in der Zeit von 19:00 Uhr am Vorabend bis 10:00 Uhr am Samstagmorgen aufgebrochen. Bei einem vierten BMW lässt sich der Tatzeitraum auf die Zeit von Donnerstag (29.10.2020), 20:00 Uhr bis Samstag 17:30 Uhr eingrenzen.

In der Georgiusstraße wurde ein BMW 218 D vermutlich mittels Keyless-Go geöffnet. Die Unbekannten entwendeten aus dem Coupé das Lenkrad samt Airbag.

Auf der Marienwasserstraße öffneten die Täter einen BMW 330D, indem sie ein faustgroßes Loch in die Tür machten und so an den Schließmechanismus gelangten. Sie entwendeten das Lenkrad samt Airbag, wie auch das fest verbaute Navigationssystem.

Auf die gleiche Weise gelangten die Täter auf der Hubert-Houben-Straße in einen BMW 320i und bauten das Multimediasystem und das Lenkrad aus.

Ebenfalls auf der Hubert-Houben-Straße wurde ein BMW X4 auf unbekannte Weise geöffnet. Auch hier entwendeten die Täter das Lenkrad samt Airbag und das Multimediasystem.

Aufgrund der Nähe der Tatorte, sowie der Vorgehensweise ist es wahrscheinlich, dass es sich in allen vier Fällen um dieselben Täter handelt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell