Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kellereinbruch

Kaiserslautern (ots)

In ein Haus in der Albert-Schweizer-Straße sind Unbekannte in den Keller eingebrochen. Am Montag meldete ein Hausbewohner, dass aus seinem Kellerabteil ein Mountainbike gestohlen wurden. Vermutlich haben die Diebe den Verschlussriegel des Abteils abgeschraubt. So konnten sie das Abteil, ohne Aufbruchsspuren zu hinterlassen, betreten.

Bei einem Rad handelt es sich um ein grau-schwarzes Herren-Mountainbike der Marke "TREK". Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 13. Februar 14 Uhr und Sonntag, 14. Februar 11:45 Uhr.

Hinweise auf mögliche Täter können der Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 369-2250 gemeldet werden. |elz

