POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.06.2020 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Ilsfeld/Schozach: Arbeitsunfall im Weinberg

Schwer verletzt wurde ein 29-Jähriger Dienstagabend in einem Weinberg bei Schozach. Der Mann spritzte gegen 17.15 Uhr mit seinem Traktor die Reben auf einen Weinberg auf dem Schleifberg. An dem steilen Hang kam der Weinbergstraktor aus bisher unbekannten Gründen ins Rutschen und kippte um. Hierbei kam der 29-Jährige unter sein Fahrzeug und wurde schwer verletzt. Die Feuerwehr musste den Traktor anheben um den Mann von diesem zu befreien. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

