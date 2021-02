Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto zerkratzt

Kaiserslautern (ots)

Rund 2.000 Euro Sachschaden haben Unbekannte am Montag an einem Auto in der Zschockestraße verursacht. Der Wagen parkte bis zur Mittagszeit auf der Straße. Als die Fahrzeughalterin wegfahren wollte, stellte sie fest, dass eine Seite des Wagens zerkratzt war. Unbekannte hatten einen mehr als 1,60 Meter langen Kratzer über die gesamte Beifahrerseite gezogen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

