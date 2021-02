Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto erst zerkratzt, dann besprüht

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben in der Kirchenstraße zunächst ein Auto zerkratzt und es später mit grauer Farbe besprüht. Zwischen Freitagabend und Sonntag parkte der SUV auf der Straße. Die Polizei geht davon aus, dass der Wagen während dieser Zeit zerkratzt wurde. Am Sonntagabend stellte der Fahrzeughalter dann fest, dass Unbekannte die Kratzer mit grauer Farbe übersprühten. Der Schaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Wem ist zwischen Freitagabend und Sonntagabend Verdächtiges aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

