Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe sehen es auf Bargeld ab

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag aus mindestens zwei Autos in der Walter-Gropius-Straße Geldbeutel und Ausweisdokumente gestohlen. Die Wagen waren vermutlich nicht abgeschlossen. Am Morgen fand ein Anwohner des Oskar-Schlemmer-Ring in seinem Vorgarten eine Geldbörse, Ausweispapiere und Bankkarten. Offensichtlich sahen es die Diebe nur auf das Bargeld ab. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wem ist in der Nacht Verdächtiges aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

