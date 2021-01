Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210111 - 0027 Frankfurt-Sachsenhausen: 24-Jähriger nach Einbruch in Supermarkt festgenommen

FrankfurtFrankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Sonntag auf Montag (11.01.2021) nahmen Beamte des 8. Polizeireviers einen 24-jährigen Einbrecher fest, der es auf die Zigaretten eines Lebensmittelgeschäftes im Stadtteil Sachsenhausen abgesehen hatte.

Zeugen beobachteten den späteren Beschuldigten, wie dieser zur untypischen Zeit, gegen 02:00 Uhr, einen auf der Schweizer Straße gelegenen Lebensmittelmarkt über die Eingangstür verließ und alarmierten umgehend die Polizei. Während der Fahndung gelang es den in Richtung Untermainbrücke Geflüchteten, einen 24 Jahre alten Mann, festzunehmen. Als ihn die Beamten durchsuchten, fanden sie in seinem Rucksack mehrere Päckchen Zigaretten an Diebesgut auf, das sie sicherstellten. An der Eingangstür des Marktes, welche der Beschuldigte offenbar gewaltsam überwunden hatte, konnte erheblicher Sachschaden festgestellt werden. Der Festgenommene kam daraufhin zunächst mit auf die Wache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in Ermangelung von Haftgründen wieder entlassen.

