POL-F: 210110 - 0024 Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahme nach Gaststätteneinbruch

FrankfurtFrankfurt (ots)

(hol) In der Nacht zum Samstag (09.01.2021) brach ein Mann in eine Gaststätte in Sachsenhausen ein. Die Polizei nahm ihn und einen Komplizen kurz darauf fest.

Gegen 03:00 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei, dass zwei Männer im Begriff seien, die Tür einer Kneipe in der Große Rittergasse aufzubrechen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, verließ ein Mann samt Brechstange die Bar und lief zu seinem Komplizen, der in einer dunklen Ecke Schmiere stand. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß klickten kurz darauf bei beiden die Handschellen.

Im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen setzte die Polizei die beiden 39 und 41 Jahre alten und in Frankfurt wohnenden Männer wieder auf freien Fuß

