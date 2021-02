Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Suche nach vermisster Seniorin

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend wurde in einem Alten- und Pflegeheim an der Magdalenenstraße eine 68-jährige Bewohnerin als vermisst gemeldet. Bei Schnee und Temperaturen deutlich unter 0 °C bestand akute Lebensgefahr, denn die Frau wurde als orientierungslos und nur unzureichend bekleidet beschrieben. Die Polizei löste eine großangelegte Suchaktion aus.

Es wurden Rundfunkdurchsagen veranlasst und die Suchmeldung in den sozialen Netzwerken veröffentlicht. Funkstreifenwagen, die Bereitschaftspolizei, der Polizeihubschrauber "Phoenix", eine Drohne der Stadt Osnabrück und zwei Hundestaffeln machten sich auf die Suche.

Um kurz nach 23 Uhr entdeckten Beamte der Bereitschaftspolizei an einem Regenrückhaltebecken an der Sutthauser Straße eine Bruchstelle im Eis, die erst minimal wieder überfroren war. Feuerwehrtaucher der Freiwilligen Feuerwehren aus Alfhausen und Bramsche-Epe wurden hinzu alarmiert, um das Wasser unter dem Eis zu kontrollieren. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Osnabrück-Neustadt sorgten für eine Absperrung und Ausleuchtung der Tauchstelle.

Ein Taucher aus Alfhausen hatte bereits mit der Suche im eiskalten Wasser begonnen, als die erlösende Nachricht gegen 00:15 Uhr kam: Die Frau konnte wohlbehalten in der Magdalenenstraße angetroffen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell