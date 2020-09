Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Vilich: Mann von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Bonn (ots)

Am 23.09.2020, gegen 14:45 Uhr, ereignete sich auf der Sankt-Augustiner-Straße in Richtung Sankt Augustin ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 45-Jähriger auf der Höhe eines Tankstellengeländes von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt wurde: Nach den ersten Feststellungen vor Ort hatte der Mann noch vor der Haltestelle "Adelheidisstraße" die Bahngleise aus Richtung des Tankstellengeländes überquert und war hier von der Bahn erfasst worden. Der 45-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und nach erfolgter notärztlicher Versorgung vor Ort mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus transportiert. Bei dem Verletzten ergaben sich Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung - daher wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Polizei sperrte die Sankt-Augustiner-Straße im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme ab. Einsatzkräfte der Bonner Stadtwerke kümmerten sich vor Ort um die Fahrgäste, die die Bahn verlassen mussten. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen.

