POL-OS: Bissendorf - Kleinwagen landet nach Verkehrsunfall im Graben - 21-jähriger Fahrer leicht verletzt

Bissendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L90 (Mindener Straße) kam ein 21-jähriger Autofahrer am Mittwochabend von der Straße ab und in einem Graben zum Stillstand. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen. Der 21-Jährige befuhr gegen 20.20 Uhr mit einem Kleinwagen die Landstraße von Osnabrück in Richtung Bissendorf, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Auto verlor. Er geriet nach links von der Fahrbahn ab und kam in einem Graben, auf dem Dach liegend, zum Stillstand. Der 21-Jährige konnte sich selbst aus dem Auto befreien und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Kleinwagen, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand, wurde abgeschleppt.

