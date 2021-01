Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Zwei Unfallorte

Mutmaßlich ein Verursacher

Vreden (ots)

Gleich zwei Schilder hat mutmaßlich der ein und derselbe Unbekannte in Vreden an der Kreisstraße 52 beschädigt. Ein Baustellenhinweisschild und ein Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" beschädigte ein Fahrzeugführer. Die Unfallorte in der Bauerschaft Lünten Sand liegen lediglich wenige Meter auseinander. Der Unbekannte ließ an beiden Orten Spuren zurück, die darauf hindeuten, dass der Flüchtige mit einem landwirtschaftlichen Großfahrzeug unterwegs war. Die Unfälle ereigneten sich zwischen Freitag, 00.00 Uhr, und Dienstag, 08.45 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

