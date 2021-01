Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Lenkräder und Navis aus BMW ausgebaut

Schöppingen (ots)

Die Serie setzt sich leider fort: Auf Fahrzeugteile abgesehen hatten es die Täter, die in der Nacht zum Mittwoch in Schöppingen mehrere Autos ins Visier nahmen. Im Fokus der Kriminellen standen wie bei gleich gelagerten Fällen aus der Vorwoche in Heek wieder Multifunktionslenkräder und Navigationssysteme.

Die aus Schöppingen gemeldeten Taten im Einzelnen: An der Herrenkämpe schlugen die Täter eine Scheibe an einem parkenden Fahrzeug ein, um an ihre Beute zu kommen. Aus dem Inneren entwendeten sie das fest eingebaute Navigationsgerät. Der BMW hatte in einem Carport gestanden.

An der Straße "Alte Brauerei" kam es zu zwei Taten: Im ersten Fall gelang es den Tätern, ohne Gewalt anzuwenden in einen BMW einzudringen - sie bauten Lenkrad und Navigationsgerät aus. Das Fahrzeug verfügt über ein Keyless-Go-System - möglicherweise konnten sich die Täter dies zunutze machen und das Signal des Schlüssels verstärken. Der zweite Fall in dieser Straße betraf ebenfalls einen BMW, die Umstände entsprechen denen der zuvor genannten Tat. Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Allgemeine Hintergrundinformation: Vermehrt gehen Unbekannte derzeit im Kreis Borken Fahrzeuge an, um technische Teile auszubauen. Darunter befinden sich auch oftmals Autos mit Keyless-Go-System an. Bei solchen Wagen können Diebe das Funksignal des Schlüssels mit technischen Hilfsmitteln verlängern und somit auch Fahrzeuge öffnen und starten, ohne den Schlüssel tatsächlich zu haben. Wenn keine Garage vorhanden ist, sollte der Schlüssel im Haus möglichst weit weg von der Haustür beziehungsweise vom Fenster deponiert werden. Schutz bietet ein Schlüsseltresor, der die Funkwellen abschirmt. Auch mehrere Lagen Alufolie können das Funksignal abschirmen.

