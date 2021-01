Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nachtrag zu "In Wohnwagen eingedrungen"

Borken (ots)

Über den bereits gemeldeten Einbruch hinaus ist es zu weiteren gleich gelagerten Taten auf dem ehemaligen Firmengelände an der Ostlandstraße in Borken-Gemen gekommen: Die Unbekannten drangen überdies auch in Lagerräume und weitere Wohnwagen ein. Nach ersten Feststellungen haben die Täter nichts gestohlen. Die Kripo in Borken bittet um Hinweise unter Tel. (02861) 9000.

