POL-KLE: Rees - Rauschgiftkurier festgenommen / Fahndungserfolg für Autobahnpolizei (FOTO)

Auch die Tarnung seiner Fracht als Tierfutter half einem 25-jährigen Mann aus Leuven/Belgien wenig. Eine Zivilstreife der Autobahnpolizei Düsseldorf hatte den Mann am Montag, 04.01.2021, um 13.00 Uhr auf dem Rastplatz Millingen der BAB A3 angehalten und kontrolliert. Bei der Durchsuchung seines Pkw, einem BMW mit litauischer Zulassung, fanden die Beamten mehr als 6 Kilogramm Haschisch, welches in augenscheinlichen Katzenfutterbeuteln verpackt war. Der Mann wurde festgenommen und am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Das Rauschgift und das Fahrzeug des Mannes wurden sichergestellt. (SI)

