Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - Radfahrer leicht verletzt

Northeim (ots)

Northeim, Sollingtor Einmündung Bahnhofstraße, Freitag 28.08.2020, 16:15 Uhr

Northeim (sb) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer kam es am vergangenen Freitagnachmittag nachdem eine 20-jährige Pkw-Führerin aus Northeim beim Abbiegen in die Straße "Sollingtor" den von rechts kommenden 65-jährigen Radfahrer aus Northeim übersah. Der Radfahrer fuhr auf dem in Richtung stadtauswärts linksseitig befindlichen Radweg. Der Radfahrer wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen der Helios Albert-Schweizer-Klinik zugeführt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von zirka 500,-Euro.

