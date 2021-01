Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - In Wohnwagen eingedrungen

Borken (ots)

Regelrecht gemütlich gemacht haben es sich Unbekannte in einem Wohnwagen, der ihnen nicht gehörte: Die Täter waren gewaltsam in das Fahrzeug eingedrungen, das in Borken in einem Unterstand abgestellt war. Dieser liegt auf einem ehemaligen Firmengelände an der Ostlandstraße. Um hineinzukommen, hatten die Eindringlinge die verschlossene Tür des Wagens aufgebrochen. Im Inneren hinterließen sie mehrere abgebrannte Teelichter. Ob die Unbekannten etwas entwendet haben, steht nicht fest. Entdeckt wurde die Tat am vergangenen Sonntag. Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell