Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Subwoofer und Tabak aus Auto gestohlen

Bocholt (ots)

In ein parkendes Auto eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Bocholt. Der oder die Täter drangen mit Gewalt in ein Fahrzeug ein, das an der Reeser Straße stand. Aus dem Inneren ließen sie einen Subwoofer und eine Packung Tabak mitgehen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

