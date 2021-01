Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Autofahrer fährt über Kreisverkehr

Ahaus (ots)

Zwei Leichtverletzte und rund 13.000 Euro Schaden sind das Ergebnis einer Flucht am Dienstag in Ahaus. Ein 25-jähriger Autofahrer raste gegen 23.30 Uhr mit hoher Geschwindigkeit auf der Heeker Straße aus Richtung Bahnhofstraße kommend in Richtung Heek. Der ortsfremde Fahrer aus Niedersachsen erkannte den Kreisverkehr Heeker Straße / Rottweg zu spät und fuhr über die Mittelinsel, hob teilweise ab und schleuderte gegen zwei geparkte Wagen. Er habe sich nach einem Streit an der Königstraße von einem 18-Jährigen bedroht gefühlt und sei geflüchtet, gab der Verunfallte an. Beide Fahrzeugführer hätten nach übereinstimmenden Angaben der Beteiligten und von Zeugen vor dem Unfall die Bahnhofstraße mit deutlich über 100 km/h befahren. Der Verfolger äusserte, er sei an der Kreuzung Bahnhofstraße/Fuistingstraße/Parallelstraße nach rechts abgebogen: Er habe aufgrund der Geschwindigkeit des Flüchtigen nicht aufschließen können. Im Unfallfahrzeug verletzte sich neben dem Fahrer auch der 28-jährige Beifahrer, ebenfalls aus Niedersachsen. Die Führerscheine des Ahausers und des Niedersachsen stellten die Beamten sicher. Strafverfahren wurde eingeleitet. Betriebsstoffe an der Unfallstelle entfernte die Feuerwehr.

