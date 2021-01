Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Ungewöhnliches Verhalten

Ziel unklar

Ahaus (ots)

Zutritt in eine Wohnung hat eine Frau am Montag vergangener Woche in Ahaus erlangt. Die Unbekannte wolle Fragen zu Corona beantwortet haben, gab sie gegenüber einer Ahauserin an. Die angebliche Mitarbeiterin einer Krankenkasse wies sich mit einer Krankenkarte aus. Die Fragestellungen seien unqualifiziert gewesen, schilderte die Ahauserin ihren Eindruck. Während des Gesprächs habe es an der Haustür geklingelt und die Bewohnerin habe die Tür geöffnet. Dort stand jedoch niemand. Währenddessen war die Unbekannte kurzzeitig allein, sei dann aber auch zur Tür gekommen. Anschließend sei die Person wieder gegangen. Da ihr das Geschehen merkwürdig vorkam, rief die Geschädigte die Krankenkasse an. Dort habe sie die Antwort erhalten, dass aufgrund der aktuellen Coronalage keine Wohnungsbesuche durchgeführt würden. Der Grund des "Hausbesuchs" ist unklar. Hinweise auf einen Diebstahl fand die Ahauserin nicht. Bleibt der Verdacht, dass es sich um einen versuchten Trickdiebstahl gehandelt hat. Die Ahauserin beschrieb die Unbekannte wie folgt: circa 1,70 m groß, sehr schlank, lange dunkle Haare, unreine Haut, südländisches Aussehen. Die Frau sprach gutes Deutsch. Sie trug eine dunkle Jacke und eine enge Hose.

Wir weisen in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass Tätergruppierungen die derzeitige Angst und Unsicherheit der Menschen für ihre niederträchtigen Zwecke ausnutzen. Bleiben Sie misstrauisch, lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Nähe, auch nicht in Ihre Wohnung oder Ihr Haus.

Möglich weitere Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260 in Verbindung zu setzen.

