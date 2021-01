Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Tür hält Einbrecher stand

Borken (ots)

Vergeblich hat sich ein Einbrecher am vergangenen Wochenende an einer Tür zu einer Verkaufshütte zu schaffen gemacht: Der Täter hatte sich Zugang zum Gelände eines Sportvereins an der Straße Feldmark verschafft. Dort versuchte der Unbekannte vergeblich, in das als Küche und Verkaufsraum genutzte Gebäude einzudringen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

