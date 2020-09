Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen/ Friedlingen: Scheibe an Autos eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen!

Zu einem Autoaufbruch kam es am Samstagmittag, 12.09.2020 gegen 14.10 Uhr auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Hauptstraße in Eimeldingen. Hier wurde von einem Unbekannten die Scheibe an der Fahrertüre eingeschlagen und der komplette Innenraum durchsucht. Sogar die Reisetasche, die drin lag, wurde durchwühlt. Es wurde ein Kulturbeutel, ein Kartenetui mit diversen Karten sowie Bargeld entwendet. Der geschädigte Fahrzeugbesitzer konnte den Täter noch bei der Flucht sehen und beschrieb ihn wie folgt: Er war zirka 175 cm groß und hatte einen südländischen bis dunklen Hautton. Er trug ein rot-schwarz kariertes Hemd, eine blaue Jeans und eine schwarze Umhängetasche. Der Mann entfernte sich in Richtung Bahnhof. Dort konnten verschiedene Gegenstände aus dem Auto wieder aufgefunden werden. Beim Autoaufbruch in der Bayerstraße in Friedlingen waren es zwei Täter, die von einem Zeugen beim Weggehen gegen 20.00 Uhr beobachtet werden konnten. Die beiden Männer schlugen die hintere rechte Scheibe ein und entwendeten eine hochwertige Sporttasche in blau und diverse Marken Kleidungsstücke. Weiter wurden Bargeld, Bluetooth-Kopfhörer und Schmuck gestohlen. Insgesamt beläuft sich der Diebstahlschaden auf 2200 Euro. Die Täter wurden hier mit arabischen Aussehen, schlank und kurzen, schwarzen Haaren beschrieben. Beide waren zirka 20 bis 25 Jahre alt. Sie fuhren mit einem Fahrrad und einem E-Roller in Richtung Blauenstraße davon. Ein E-Roller wurde am Mittag in der Nähe des Eimeldinger Vorfalls gestohlen. Das Polizeirevier Weil am Rhein (07621/97970) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

