Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Motorrad Fahrer schwer verletzt mit Rettungshelikopter in Uniklinik

Freiburg (ots)

Die L 151 befuhr am Sonntag, 13.09.2020 gegen 14.40 Uhr ein 59 Jahre alter Mann mit seiner Yamaha bergwärts von Präg kommend in Fahrtrichtung Passhöhe Hochkopf. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen einen Leitpfosten sowie einem Betonschacht. Durch den Aufprall an dem Betonschacht überschlug sich der 59-Jährige und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Krad Fahrer verletzte sich bei dem Unfall sehr schwer und wurde vom Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Freiburg verbracht. Unfallursache könnte laut Zeugen sein, dass der Kradfahrer seinen Spiegel am Motorrad einstellte und dadurch ein entgegenkommendes Fahrzeug zu spät wahrnahm, erschrak und seine Maschine ruckartig nach rechts zog. An der Yamaha entstand Sachschaden in Höhe von 7500 Euro.

md

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Laura Riske

Telefon: 0761 882 1011

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell