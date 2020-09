Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Fahranfänger stürzt und verletzt sich schwer

Freiburg (ots)

Mit ihrem Mercedes befuhr am Samstag, 12.09.2020 gegen 12.10 Uhr eine 76 Jahre alte Frau die L 159 von Detzeln in Fahrtrichtung Untermettingen als ihr in einer Linkskurve zwei Motorräder entgegenkamen. Der erste Kradfahrer fuhr an ihr vorbei und der zweite Kradfahrer streifte mit seiner Honda am Mercedes und kam anschließend zu Fall. Der 32 Jahre alte Kradfahrer verletzte sich bei dem Sturz schwer und kam am linken Fahrbahnrand zum Liegen. Seine Honda rutschte den dortigen Abhang hinunter. Der 32-jährige wurde vom DRK in die Uniklinik nach Freiburg verbracht. Die 76-Jährige blieb unverletzt. Grund des Unfalls dürfte gewesen sein, das beide Beteiligten zu weit links fuhren. An der Honda entstand Sachschaden in Höhe von 20000 Euro, am Mercedes 2500 Euro.

