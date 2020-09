Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Motorrad Fahrer bei Unfall schwer verletzt - weiteres Motorrad im Gegenverkehr gestürzt

Freiburg (ots)

Mit seiner BMW befuhr am Sonntag, 13.09.2020 gegen 13.00 Uhr ein 23 Jahre alter Mann die L 159 in Fahrtrichtung Untermettingen. Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit kam er in einer Kurve, Höhe Obermettingen, zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Villingen geflogen. An seiner BMW entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Ein weiterer Motorrad Fahrer fuhr anschließend mit seiner Honda im Begegnungsverkehr während den Aufräumarbeiten auf einen langsam fahrenden Mercedes auf. Der 29-jährige Honda Fahrer wurde vom DRK ins Krankenhaus nach Waldshut verbracht. An seiner Maschine entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro, am Mercedes 5000 Euro.

