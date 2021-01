Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogentest schlägt an

Gronau (ots)

Unter dem Einfluss des Cannabiswirkstoffs TCH ist ein 23-Jähriger am Donnerstagabend in Gronau in eine Verkehrskontrolle geraten. Gegen 23.10 Uhr hatte das Streifenteam den Autofahrer auf der Enscheder Straße angehalten. Ein Drogenschnelltest vor Ort zeigte das entsprechende Ergebnis an. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Beamten untersagten dem 23-Jährigen die Weiterfahrt bis zu seiner Ausnüchterung.

