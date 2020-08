Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Heiko von Deetzen als neuer Leiter der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland offiziell vorgestellt

Wilhelmshaven und Friesland (ots)

Rund sechs Wochen nach seinem Amtseintritt ist der neue Leiter der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, Polizeioberrat Heiko von Deetzen, vom Präsidenten der Polizeidirektion Oldenburg, Johann Kühme, offiziell im Beisein der kommunalen Spitzenvertreter vorgestellt worden. Der Empfang im Gebäude der Polizeiinspektion in Wilhelmshaven fand am Freitag aufgrund der besonderen Umstände durch die Corona-Pandemie nur im kleinen Kreis statt. Zu Gast waren der Oberbürgermeister der Stadt Wilhelmshaven, Carsten Feist, der Leiter des Abteilung 2 des Landkreises Friesland, Dr. Martin Dehrendorf in Vertretung für den Landrat Sven Ambrosy, sowie der Vorsitzende des Vereins zur Förderung Kommunaler Prävention in Wilhelmshaven e.V., Holger Barkowsky. "Heiko von Deetzen bringt umfangreiche Erfahrung für diese Aufgabe mit und kennt Land und Leute vor Ort seit vielen Jahren. Deswegen bin ich sicher, dass die Region bei ihm in guten Händen ist", so Polizeipräsident Kühme über die neue Verantwortung von Deetzens. Die Region ist für Heiko von Deetzen kein unbekanntes Terrain: In der Vergangenheit leitete er bereits mehrere Jahre das PK Jever. Zuletzt war der 57-Jährige Leiter des Dezernates 14 in der Polizeidirektion Oldenburg und damit unter anderem für die Ausstattung der Beamtinnen und Beamten im Streifendienst, der Einsatzfahrzeuge sowie den IT-Bereich der gesamten Behörde verantwortlich. "Ich freue mich sehr mit einer neuen Aufgabe an meine alte Wirkungsstätte in der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland zurückzukommen", sagte von Deetzen, der bereits Mitte Juli die Leitung der gesamten Polizeiinspektion übernommen hatte und betonte dabei, dass er sehr engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ein interessantes Umfeld kennengelernt habe. "Eines meiner Ziele ist, möglichst alle mit "ins Boot" zu holen. Mir ist wichtig, dass man weiß, dass ich ein Freund des direkten Austausches bin" erklärte von Deetzen und unterstrich, dass er zur Gewährleistung der Sicherheit eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit mit den benachbarten Behörden wie der Stadt Wilhelmshaven und dem Landkreis Friesland pflegen wird. Heiko von Deetzen ist seit 1984 Polizeibeamter und war nach seiner Ausbildung zunächst mehrere Jahre in der Bereitschaftspolizei eingesetzt. Nach seinem Aufstieg in den höheren Dienst im Sommer 2004 übernahm er erste Führungspositionen und leitete zunächst für einige Monate das Polizeikommissariat Emden sowie anschließend für fünf Jahre das Polizeikommissariat Jever. Bevor der in Wiefelstede lebende Familienvater im März 2018 den Posten des Dezernatsleiters 14 der Polizeidirektion Oldenburg übernahm, hatte er knapp sechseinhalb Jahre die Kooperative Großleitstelle Oldenburg (KGO) geleitet. Zuvor war von Deetzen als Mitglied einer Projektgruppe maßgeblich am Aufbau der von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst genutzten Großleitstelle beteiligt, die im Jahr 2012 im Friedhofsweg in Oldenburg ihren Betrieb aufnahm.

