Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Schwarzer BMW mit dem amtlichen Kennzeichen SI-AI79 entwendet - #polsiwi

57299 Burbach, Kreuzborn (ots)

In der Nacht von Donnerstag / Freitag, 15./16.10.2020, wurde ein an der Straße abgestellter schwarzer 3-er BMW entwendet. Der PKW war sportlich ausgestattet und verfügt über orangfarbene Ledersitze. Hinweise an die Polizei in Siegen unter 0271-7099-0.

